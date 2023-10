FITIJ está de regresso para animar Santarém

Grupos artísticos de países da América do Sul e da Europa vão passar por Santarém e pelas escolas do concelho na 18ª edição do FITIJ/FITAIJ – Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude. O foco são as artes de rua e as marionetas que, durante esses dias, podem ser observadas ao vivo em frente à Santa Casa da Misericórdia de Santarém, Convento de São Francisco, Praceta Cónego Formigão/praceta amarela, em São Domingos e no Largo do Seminário. O festival decorre de terça-feira, 3 de Outubro, a domingo, 8 de Outubro, e tem os apoios da Câmara de Santarém, Fundação Inatel e Junta de Freguesia da Cidade de Santarém.

A componente da formação este ano é dedicada área das Artes Plásticas, para participantes com idades entre os 3 e os 17 anos, num trabalho desenvolvido em articulação com escolas do concelho, como a Escola Técnica e Profissional do Ribatejo e o Agrupamento de Escolas Ginestal Machado.