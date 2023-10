Ourém representado na final do Miss Teen Portugal

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, recebeu no edifício-sede da autarquia, a oureense Laura Reis, representante do Ribatejo na final da edição de 2023 do Miss Teen Portugal. Laura Reis, vencedora na categoria de Miss Teen Ribatejo, estará entre as finalistas do Miss Teen Portugal 2023, que vai decorrer de 6 a 8 de Outubro no concelho de Borba.

Luís Miguel Albuquerque desejou o maior sucesso à concorrente e entregou lembranças protocolares, além da bandeira do município de Ourém que será exibida pela candidata no momento solene da cerimónia.