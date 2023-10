143 anos da Filarmónica de Salvaterra de Magos assinalados com concerto

A Banda Filarmónica de Salvaterra de Magos vai comemorar 143 anos com um concerto no Celeiro da Vala no domingo, 8 de Outubro. O concerto começa às 16h00, mas antes há um desfile da Banda Recreativa de Bucelas, da Praça de Touros à sede da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos, onde serão tocados os dois hinos. Às 15h00 acontece uma arruada pela avenida com as duas bandas. A entrada é livre.