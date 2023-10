A alma e as raízes de um povo estão espelhadas na poesia popular

A poesia popular é o que de mais próximo existe das raízes e da alma de um povo e por isso há que continuar a lutar para lhe devolver o lugar de destaque que, nas últimas décadas, foi perdendo. A convicção é de Fabião Coutinho, 73 anos, um rosto conhecido da Póvoa de Santa Iria, terra onde é dirigente associativo do Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) e que agora reuniu alguns dos seus melhores poemas em livro, publicados através da chancela de O MIRANTE Editora.

A arte está-lhe no sangue, seja quando escreve a poesia dos dias que passam seja enquanto cantor e tocador de viola e cavaquinho no grupo de música popular do CPCD. “Cada região tem os seus temas peculiares. A alma do nosso povo está espelhada na poesia popular. Tanto canta uma pessoa alegre como alguém que sofre. É para todos”, considera o autor, para quem a mensagem dos seus poemas é muito importante.

Fabião Coutinho diz que é preciso falar dos rostos enrugados, das histórias e tradições do passado e das dificuldades da vida de antigamente. “São letras que nos falam ao coração e da vida real das pessoas. Não temos de ter vergonha da poesia popular”, diz Fabião Coutinho, que tem em António Aleixo uma das suas referências.

É natural de Seda, concelho de Alter do Chão, onde diz que o seu coração está sempre presente e onde sonha voltar um dia para viver. A Póvoa de Santa Iria é a sua segunda casa, onde vive desde 1975 e onde espera também vir a lançar publicamente o seu livro. “Gosto de viver aqui, mas Seda tem outro encanto”, diz e confessa ainda que a Póvoa fica para sempre marcada na sua vida por ter sido a terra onde nasceram os filhos. Nessa altura também entrou nos corpos sociais da Associação Popular de Apoio À Criança (APAC) da Póvoa de Santa Iria.

Questionado sobre o facto da Póvoa de Santa Iria merecer tão poucos poemas no seu livro Fabião Coutinho confessa: “Não é que a Póvoa não me inspire mas estou mais virado para a minha terra”, admite. Para o poeta popular a cidade precisa de muita coisa para se tornar apelativa, começando por uma sala de cinema, um teatro, mais jardins e melhorar o espaço onde decorre a festa anual. “Antigamente, do outro lado da linha de comboio era melhor, como está agora as pessoas dispersam-se muito”, critica.

Duas décadas de poemas

Fabião Coutinho começou a escrever poemas há duas décadas, primeiro por brincadeira e depois mais a sério a partir de 2009 quando, desempregado, voltou aos bancos da escola para frequentar o programa Novas Oportunidades e uma professora lhe deu umas dicas sobre como melhorar a sua escrita.

“Fui sempre uma pessoa simples que se limita a fazer o melhor possível”, confessa o homem para quem a inspiração está quase sempre presente. “Há momentos em que as palavras vêm à mente e querem sair”, confessa. Escreve ao computador e diz que, mais do que a rima, o importante é obedecer a um sentido e saber passar uma mensagem. Na infância guardou gado até aos 15 anos depois mudou-se de Seda para a Trafaria e começou a trabalhar nas antigas oficinas gerais de material de engenharia, onde hoje se situa o Museu dos Coches. Ainda foi serralheiro, trabalhou na construção naval e encontrou emprego na fábrica de cerveja de Vialonga.

“Gosto muito dos poetas populares. Pessoas sem saber ler nem escrever que faziam grandes quadras na perfeição. Como o Jaime da Manta Branca, um homem do campo que fez quadras de 40 pontos e quintilhas que era um espectáculo”, elogia. Diz-se uma pessoa calma, que não se irrita facilmente e que tem como sonho de vida ter saúde e ver os netos a crescer. “Não quero parar. Parar é morrer. Importante é manter as paixões depois da pessoa se reformar”, conclui.