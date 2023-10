Curta metragem de aluna de Alhandra exibida em Arruda dos Vinhos

A curta-metragem “Setentrional”, da estudante de som e imagem Matilde Almeida, de 19 anos, natural de Alhandra, vai ser exibida pela primeira vez no festival de cinema “Curt’Arruda”, em Arruda dos Vinhos. O filme, feito em parceria com o parceiro de Matilde Almeida, Renato Silva, será exibido no Clube Recreativo Desportivo Arrudense em Arruda dos Vinhos no dia 15 de Outubro às 17h30.

Estudante da Escola Superior de Artes e Design do Politécnico de Leiria, Matilde Almeida explica que “Setentrional” é uma ilustração do poema com o mesmo nome de Cesário Verde e é narrado pelo escritor José Luís Peixoto. “É um filme que acompanha a essência do amor de um casal que se alterou com a mudança de vida do campo para a cidade”, explica a autora, destacando o facto de ser um romance onde as palavras de Cesário Verde ganham vida na tela. “Acreditamos que esta obra tem o potencial de cativar e inspirar o público local e regional”, afirma.