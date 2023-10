Mais uma edição do encontro de estátuas vivas na Chamusca

O evento vai decorrer no Jardim do Coreto, na Chamusca, no dia 14 de Outubro.

A União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande vai organizar o VII Encontro de Estátuas Vivas. O evento vai decorrer no Jardim do Coreto, na Chamusca, no dia 14 de Outubro, entre as 15 às 18 horas. A entrada é gratuita.