Crónica dos Bons Amigos na Biblioteca Municipal António Botto

Santana Maia Leonardo escreveu um livro comovente que conta a relação com os cerca de vinte cães e gatos que fazem parte da história da família. Tudo começou com um cão vadio que mordeu um dos seus filhos.

A Biblioteca Municipal António Botto, em Abrantes, vai receber a apresentação de Crónica dos Bons Amigos, o último livro de Santana Maia Leonardo. O encontro com os leitores, aberto a todos os interessados, decorre na próxima quinta-feira, dia 12 de Outubro, às 21H30. A apresentação será feita por Vítor Grácio, veterinário municipal e Joaquim Emídio da editora Rosmaninho. O livro conta a história de Santana Maia Leonardo com os cerca de vinte cães e gatos que fizeram ou fazem parte da sua família e é um testemunho comovente na primeira pessoa da importância dos animais nas nossas vivências pessoais e familiares.

O livro ganhou forma a partir da história de um cão vadio que mordeu um dos seus filhos e que por ordem do veterinário foi preso a uma árvore durante 24 horas para ser possível fazer o despiste da raiva. No dia e na hora em que foi libertado, por não ter sido detectada qualquer doença, o cão recusou a liberdade mantendo-se no local onde tinha sido preso. Algum tempo depois a família acabou por o acolher e adoptar.