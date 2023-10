Um projecto solidário em Constância que ajuda crianças hospitalizadas

O “Sorrisos Entre Letras” é um projecto de solidariedade, afecto e dedicação que une gerações e preenche corações com amor e esperança. Consiste na criação de roupa, mantas e bonecos em croché e materiais que não causam alergias, destinados a crianças hospitalizadas em serviços oncológicos do Instituto Português de Oncologia (IPO) e a recém-nascidos no serviço de Maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo, em Abrantes. A iniciativa decorre na Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill, em Constância, Montalvo e Santa Margarida da Coutada, onde se juntam com regularidade mais de meia centena de voluntários com idades compreendidas entre os 11 e os 80 anos.

Desde o início do projecto, em 2019, já foram produzidas mais de duas mil peças. A última entrega decorreu em Junho e prevê-se que a próxima ocorra no final deste ano. Nuno Ferreira, bibliotecário em Constância, confessa que “a gratidão que se vê nos olhos das crianças e dos pais” é difícil de descrever por palavras. Na Biblioteca Alexandre O’Neill os funcionários e voluntários do projecto recordam a O MIRANTE a história de uma menina de 15 anos que esteve hospitalizada e que, quando teve oportunidade, visitou a biblioteca para conhecer e agradecer aos voluntários os artigos que recebeu e que a fizeram ter esperança na sua recuperação.

As voluntárias explicam também que encontraram no projecto um local de convívio, inclusão e de combate à solidão. Ilda Matos, de 58 anos, é uma das voluntárias do projecto. Diz que já produziu mais de 60 artigos em croché para oferecer. Aprendeu a fazer croché aos 12 anos com a ajuda de uma vizinha. Naquela época fazer peças em croché era como uma tradição e uma forma de criar o enxoval. Ilda Matos decidiu unir-se à causa solidária, não apenas para ocupar o seu tempo livre, mas principalmente para ajudar crianças em sofrimento. “Fazemos os artigos com muito amor”, sublinha, acrescentando que desde sempre fez parte de projectos solidários nomeadamente com intervenção na população sénior. A voluntária acredita que o espírito de voluntariado está cada vez menos incutido na sociedade uma vez que as pessoas estão “muito fechadas no mundo delas”, lamenta.

A voluntária mais jovem

Madalena Dias, com apenas 11 anos, é a “excepção à regra” sendo a voluntária mais jovem do projecto. É considerada a “menina dos sete ofícios” por frequentar aulas de piano, inglês, equitação, natação, catequese, escuteiros e o projecto “Sorrisos entre Letras”. A jovem aprendeu a fazer croché com as voluntárias. Acredita que a solidariedade é o princípio para um mundo melhor e vê o “Sorrisos Entre Letras” como o lugar perfeito para começar a contribuir. Com a ajuda das senhoras mais experientes já fez bonecos, como polvos e baleias, almofadas e no dia da reportagem estava a fazer um top em croché para uma menina de 15 anos. A jovem destaca a ligação que criou com as senhoras mais velhas pois considera que têm muita sabedoria para partilhar enquanto convivem e se divertem.

Numa altura em que a solidariedade e o voluntariado parecem estar a tornar-se cada vez mais raros, o “Sorrisos Entre Letras” é um exemplo de como pessoas de diferentes idades se podem unir em prol de uma boa causa espalhando amor e alegria por entre agulhas e fios de croché.