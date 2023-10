"Vamos Ouvir o Vira" nas Fontainhas

O Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Grainho e Fontainhas organiza na noite de 21 de Outubro o espectáculo "Vamos Ouvir o Vira", que vai contar com actuações do grupo anfitrião e ainda do Rancho Folclórico os Camponeses de Riachos (Torres Novas); Grupo Tradicional "Os Casaleiros" (Casais de Britos - Azambuja)"; e Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Minho (Lisboa). A iniciativa está agendada para as 21h30 nas instalações do grupo organizador, nas Fontainhas, Santarém.