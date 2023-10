Festival Internacional de Acordeão em Ferreira do Zêzere e Lisboa

Concertos vão decorrer no sábado e domingo, em Ferreira do Zêzere e Lisboa, respectivamente

Vários artistas estrangeiros e nacionais participam no próximo fim de semana no XII Festival Internacional de Acordeão de Ferreira do Zêzere, que decorre nessa vila e em Lisboa. Em comunicado, o município de Ferreira do Zêzere indica que no evento vão participar acordeonistas portugueses e de França e da Escócia.

Os concertos vão decorrer no sábado, 14 de Outubro, no Centro Cultural Alfredo Keil, em Ferreira do Zêzere, e no domingo, 15 de Outubro, no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras, Lisboa.