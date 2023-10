‘Workshop’ de Plantas Bíblicas em Santarém

O Museu Diocesano de Santarém acolhe, na segunda-feira, 16 de Outubro, das 14h00 às 18h00, o primeiro ‘workshop’ de plantas bíblicas no âmbito da comemoração do Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja. Num comunicado, o museu informa que o objectivo é estudar-se as plantas que, “sob perspectiva simbólica e teológica, são com maior frequência referidas no Antigo e Novo Testamento”.

Neste ‘workshop’, cujo responsável é o biólogo Luís Mendonça de Carvalho, será ainda possível realizar uma visita guiada temática, entre as 18h00 e as 19h00 de segunda-feira, e uma visita guiada à catedral e museu na quarta-feira das 15h00 às 16h00.

O Museu Diocesano de Santarém convida agentes paroquiais, estudantes, professores e todos os interessados nos temas da arte cristã, botânica, proteção do meio ambiente e da biodiversidade a estarem presentes.