Golegã recebe exposição “Cardiga” Ordem do Templo

A inauguração da exposição Golegã “Cardiga” Ordem do Templo vai decorrer esta sexta-feira, 13 de Outubro, às 17h30, na Galeria João Pedro Veiga no edifício do Equuspolis. A mostra tem como objectivo apresentar novas informações sobre a implantação da Ordem do Templo no território do concelho, nomeadamente da Quinta da Cardiga. A preponderância na defesa do território e o contributo para o crescimento da vila foram relevantes contribuindo para a análise da Idade Média de Portugal.

A exposição está aberta ao público até 24 de Novembro entre as 9h00 e as 13h00 e das 14h00 às 17h00.