Jogos tradicionais europeus para ver e praticar em Santarém

O Jardim da República, em Santarém, recebe na tarde deste sábado, 14 de Outubro, a partir das 14h30, um Festival de Demonstrações de Jogos Tradicionais Europeus, no âmbito da 22ª assembleia geral da Associação Europeia de Jogos Tradicionais cujas actividades decorreram na sexta-feira em Rio Maior e sábado na capital de distrito.

O programa teve início na manhã de sexta-feira em Rio Maior, com a realização do seminário internacional “Jogos Tradicionais Europeus: de Todos para Todos”, no Cineteatro Municipal, e que contou com a presença do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, na sessão de abertura. Os participantes, vindos de vários países da Europa, participaram também numa demonstração de Jogos Tradicionais Europeus, no Pavilhão Multiusos, visitaram as Salinas de Rio Maior e acabaram o dia com um jantar convívio, que contou com a animação do Rancho Folclórico do Arco da Memória, do músico João Frazão e do fadista José Neves.

A assembleia-geral da Associação Europeia de Jogos Tradicionais de correu na manhã de sábado no Convento de São Francisco, em Santarém. A iniciativa foi organizada pela Federação Portuguesa de Jogos Tradicionais e pela Associação Europeia de Desportos e Jogos Tradicionais, com o apoio das Câmaras Municipais de Rio Maior e de Santarém.