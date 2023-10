Restaurantes de VFX celebram gastronomia oitocentista

Durante o mês de Outubro a região das Linhas de Torres é palco de uma celebração gastronómica que leva os comensais numa viagem no tempo. A mostra “À Mesa dos Generais” acontece entre 13 a 22 de Outubro e conta com a participação de 22 restaurantes - cinco deles no concelho de Vila Franca de Xira - que reinterpretam receitas oitocentistas.

Os restaurantes participantes em Vila Franca de Xira são A Mina, Aquarius/Lezíria Parque Hotel, Cabeça de Toiro e 150 Gramas em Vila Franca de Xira e À Roda do Tacho, em Vialonga. Cada um deles preparou um menu especial que combina o sabor e os ingredientes da era oitocentista.

A iniciativa faz parte da Rota Histórica das Linhas de Torres, um projecto intermunicipal que visa a salvaguarda, recuperação e valorização dos fortes históricos das Linhas de Torres Vedras. A mostra gastronómica coincide com as Comemorações do Dia Nacional das Linhas de Torres, que se celebram a 20 de Outubro. No concelho de Vila Franca de Xira as comemorações estendem-se por todo o mês de Outubro com uma série de eventos e actividades relacionadas com a história das Linhas de Torres.