Rei e Rainha das Vindimas do Cartaxo dão-se a conhecer depois do concurso

Tomás Formiga, de 19 anos, nunca vindimou e só começou a apreciar vinho agora, durante o concurso Rei e Rainha das Vindimas do Concelho do Cartaxo 2023, de que foi vencedor. A rainha Beatriz Ramos, de 24, já tinha vindimado para ganhar dinheiro e nunca faltou vinho em sua casa, do mais carrascão aos mais afamados. Ambos com experiência em comunicar, aguardaram maior maturidade para a grande aventura das suas vidas e saíram a ganhar. O MIRANTE conheceu os jovens das freguesias de Valada e Vale da Pedra, respectivamente, que querem marcar pela diferença com projectos para melhorar a sua freguesia e o concelho.

Beatriz Ramos vem de uma família numerosa e vive com os pais na quinta que era do avô, em Valada. Há cerca de um ano transitou do jornalismo de lifestyle para o entretenimento da SIC e trabalha como gestora de conteúdos do site. “O foco é sempre as histórias das pessoas e não a minha”, explica, recordando os tempos em que agarrava no comando da televisão e entrevistava a mãe e os tios. Não tem namorado nem pressa em ter um. Tem dois irmãos mais velhos 15 e 13 anos de quem tem sobrinhos.

O que Beatriz Ramos mais valoriza no sexo oposto é a educação e o humor. É apaixonada por futebol tendo por hábito acompanhar as equipas do concelho. Um dos seus maiores desejos é voltar a ver um jogo do Ribatejano Futebol Clube Valadense, um clube centenário da sua terra que neste momento não tem equipas. Integrar o rancho é também um objectivo da jovem. Não tem inseguranças com o corpo e gostava que ser mulher fosse mais fácil: “quem nasce mulher sabe que muitas vezes vai andar na rua e ouvir piropos, alguém a comentar sobre a roupa, alguns nomes. Ainda é uma realidade”. Cresceu a ver o concurso e esperou sentir-se mais madura para concorrer, estando perto da idade-limite, os 25 anos. “Hoje vejo as tradições e costumes de forma diferente”, vinca.

Tomás Formiga foi o único a concorrer pela freguesia de Vale da Pedra num concurso que considera não ser só de beleza e do sexo feminino. “Não existe eleição nacional do Rei das Vindimas, mas é um caminho que tem de ser feito”. Está habituado à exposição por fazer teatro desde os 12 anos, não gosta de rótulos e era capaz de posar nu para uma revista. No ano passado apresentou o concurso do Rei e Rainha das Vindimas a convite do município e tem apresentado outros eventos no concelho.

Um dos momentos mais emocionantes que viveu no concurso foi a subida a palco na prova de teatro, uma vez que o grupo que integra, Área de Serviço, no Cartaxo, tem a actividade interrompida. No futuro gostava de liderar uma companhia de teatro e de melhorar, entre outras coisas, as festas da sua freguesia. Frequenta a licenciatura em Economia e interessam-lhe as áreas de contabilidade e finanças. A vindima está nos seus planos. Não tem namorada e não está à espera de encontrar para sair da casa dos pais.