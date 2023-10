Uma dezena de estátuas vivas participaram em encontro na Chamusca

União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande promoveu encontro que contou com uma dezena de estátuas vivas.

A União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande organizou o VII Encontro de Estátuas Vivas. O evento decorreu no Jardim do Coreto, na Chamusca, durante a tarde de sábado, 14 de Outubro, com entrada é gratuita.

Estiveram sujeitas a votação do público uma dezena de estátuas participantes, tendo o primeiro lugar sido obtido pela estátua de Aurora e pelo Santo António, que se destacaram das estátuas de Pedro Álvares Cabral, Duende Plim Plim, O Empoeiramento "A Cena de empoar", Elvis Presley, Almeida Garrett, Marquesa de Alorna, A Aia e Carlos de Seixas "O Compositor".