Associação do Vale de Santarém continua a dinamizar a vila

A associação Vale de Santarém Identidade e Memória vai organizar na manhã de dia 28 de Outubro, sábado, uma nova actividade, uma "prova mistério" em que os participantes só saberão do que se trata no dia e hora em que se apresentarem para a iniciar.

No sábado, 14 de Outubro, decorreu mais uma actividade da associação inserida no programa integrado "Conhecer, sentir e viver o Vale de Santarém" que visa promover formas de aproximação à história e cultura da vila, por parte de quem nela nasceu e vive, bem como de outros interessados. A prova de peddy paper envolveu 17 participantes e decorreu na zona urbana da vila. O programa conta com apoios da Câmara de Santarém e da Junta de Freguesia do Vale de Santarém.