Ferreira do Zêzere recebe Festival Internacional Zêzere Cinedança

O 1º Festival Internacional Zêzere Cinedança vai realizar-se a 27 de Outubro, das 20h00 às 23h00, e a 28 de Outubro, das 18h00 às 23h00, no Cineteatro Municipal Ivone Silva, em Ferreira do Zêzere. A programação do festival, organizado por Madrasta Dance, inclui curta-metragens e a exibição ou estreia de documentários sobre dança, com o objectivo de proporcionar novas formas de experienciar a dança na tela e reflectir sobre a realidade contemporânea entre o corpo e as suas imagens.