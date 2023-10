José Milhazes em conversa promovida pela Junta da Chamusca e Pinheiro Grande

José Milhazes vai estar no edifício Sérgio Carrinho no sábado, 21 de Outubro, para um conversa sobre o panorama mundial actual.

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande vai promover, no próximo sábado, 21 de Outubro, uma conversa com o conhecido jornalista e escritor, José Milhazes. O evento vai realizar-se no edifício Sérgio Carrinho, pelas 15h00. Os participantes vão poder testemunhar relatos na primeira pessoa, acerca de temas relacionados com a situação política e militar actual a nível mundial, segundo comunicado da união das freguesias.