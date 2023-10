Esteiros apresentam nova peça na Sociedade Euterpe Alhandrense

O grupo de teatro Esteiros da Sociedade Euterpe Alhandrense, de Alhandra, estreia dia 22 de Outubro a sua nova peça, “Revelações”. Baseada na peça “Disclosure”, escrita por Hellen Collins, esta produção conta com a versão cénica, texto e encenação de João Santos Lopes.

“Revelações” é um exame das relações interpessoais, das amizades e das dúvidas sobre as mesmas. Quatro personagens, cada uma guardando um segredo grave, são persuadidas, enganadas ou forçadas a revelá-lo através de um véu de falsidades e omissões que as leva a confrontar-se com a verdade enquanto experimentam a traição, a ambição, a solidão, a dor e a raiva. A peça promete esconder uma trama complexa que desafia emocionalmente o público, explorando as complexidades da mente humana.

Conta no elenco com Ana Castro, Regina Torres, Gustavo Ferreira, Susana Relvas e o próprio João Santos Lopes. Estará em cena na Sala Estúdio da Sociedade Euterpe Alhandrense nos dias 22 de Outubro às 16h30; Em Novembro nos dias 5 (16h30) e 25 (21h30); 2 de Dezembro às 21h30 e por fim em Fevereiro, nos dias 17 e 24, ambas as sessões às 21h30. Os bilhetes podem ser adquiridos presencialmente na Sociedade Euterpe Alhandrense ou através dos contactos 219500592/960448744.