Humorista Manuel Cardoso mostra Red Flag no Centro Cultural do Cartaxo

Red Flag é o novo espectáculo a solo do colunista do Expresso e guionista no Isto É Gozar Com Quem Trabalha, Manuel Cardoso, que no dia 2 de Dezembro, às 21h30, sobe ao palco do Centro Cultural do Cartaxo (CCC). Os bilhetes têm o valor de 12 euros e podem ser adquiridos no CCC ou online na ticketline.

Manuel Cardoso realizou dois espectáculos a solo, 1994 e Farsa, esteve em Londres e Nova Iorque a fazer stand-up comedy e foi um dos fundadores do grupo humorístico Bumerangue. Esteve na Antena 3 de 2018 a 2021 como autor da rubrica Pão para Malucos, assinou crónicas no SAPO 24 durante sete anos e em 2023 tornou-se colunista do Expresso. O jovem integra ainda o elenco de Falsos Lentos, um podcast semanal de humor sobre futebol.