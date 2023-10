Monólogos do Pénis no Cartaxo

Depois dos Monólogos da Vagina, o Centro Cultural do Cartaxo (CCC) vai receber os Monólogos do Pénis, com os actores Ricardo Carriço e Ricardo Castro. O espectáculo no Cartaxo realiza-se sábado, 18 de Novembro, às 21h30, e os bilhetes estão à venda por 17,50 euros no CCC e na ticketline.

A peça resulta da adaptação portuguesa de Luís Filipe Borges e encenação de Paulo Cintrão, a partir do texto premiado do escritor brasileiro Carlos Eduardo Novaes, que levado a cena no Brasil contou com mais de 1,5 milhões de espectadores ao longo de mais de uma década em digressão.