Tradicional Feira de São Simão regressa ao Sardoal

A tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, está de regresso à vila do Sardoal no sábado, 28 de Outubro. O certame leva ao Sardoal as castanhas, nozes, amêndoas e figos secos. A Feira de São Simão caracteriza-se sobretudo pela compra e venda de cereais e frutos secos, próprios desta altura do ano.

Com fortes raízes na história e cultura do concelho, a Feira de São Simão realiza-se sempre a 28 de Outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos “Capuchos”, como eram designados os grupos de homens e mulheres oriundos da Beira Baixa que se deslocavam para a esta região na época da apanha da azeitona.

Apesar de existirem registos documentais que comprovam que esta feira já se realizava em 1750, foi em meados dos anos 70 do século passado que atingiu lugar entre as mais importantes e concorridas feiras de toda a região norte do Ribatejo. Constituía, na época, uma boa oportunidade para população da região adquirir roupa e calçado para o Inverno que se aproximava.