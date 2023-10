Luís Franco-Bastos tem preparado um espectáculo de humor centrado em si. “Diogo”, como os pais o chamavam, integra a agenda de Novembro do Centro Cultural do Cartaxo.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Luís Franco-Bastos vai gozar com ele mesmo no Cartaxo

Luís Franco-Bastos vai estar no Centro Cultural do Cartaxo no sábado, 4 de Novembro, para o seu novo espectáculo “Diogo”, um relato e uma desconstrução humorística de experiências, memórias, questões íntimas e familiares suas. O humorista, actor e locutor vira o espectáculo para si e sobe ao palco às 22h00.

“"Diogo" era o nome pelo qual os pais de Luís Diogo Roda Madureira Franco-Bastos o tratavam na infância, com o intuito de o distinguir de Luís, seu pai, ou de Luís Miguel, seu irmão. “Os Franco-Bastos ficarão na história por várias razões, criatividade para nomes não será certamente uma delas”, lê-se na sinopse do espectáculo.