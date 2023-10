W Shopping assinala o 20º aniversário com muita animação

O W Shopping em Santarém comemora 20 anos e para celebrar programou uma semana com vários espectáculos e actividades, até 29 de Outubro. Esta segunda-feira, pelas 18h00, vai estar presente a Tuna da Universidade da Terceira Idade de Santarém (UTIS) e na quarta-feira decorre a actuação “Na minha casa há um sofá” do grupo de dança Roda Viva, da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM), às 18h00. O espectáculo com Soniquete e o seu Flamenco e Sevilhanas acontece na sexta-feira, 27 de Outubro, às 21h00.

O dia de aniversário da W Shopping é no sábado, 28 de Outubro, marcado pelo espectáculo “Rouxinol Faduncho” de Marco Horácio, um dos maiores humoristas de Portugal, com muita música e animação, às 21h00. No último dia, domingo, às 15h30, actua a Orquestra Típica Scalabitana.