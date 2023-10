Mação tem património histórico com potencial para desenvolver turismo no concelho

Os alunos do 10º ano do curso profissional de Turismo da Escola Secundária de Mação participaram na Semana da Pré-História do concelho, que se realizou entre 9 e 14 de Outubro. No Parque Arqueosocial de Mação, alunos e professores realizaram um percurso pedestre para visitar as cabanas do paleolítico, do neolítico e da era do bronze, e participar em tarefas típicas da época. No final da experiência, os estudantes mostraram-se satisfeitos pela actividade e pelos novos conhecimentos adquiridos.

Não é a primeira vez que o grupo de alunos participa em actividades educativas realizadas fora de contexto escolar. Todos destacaram a importância deste tipo de iniciativas, que permitem aplicar no contexto real os conhecimentos que vão adquirindo na teoria. Após a tarde passada no parque, os alunos deixaram um apelo para a protecção, valorização e manutenção do património pré-histórico existente no concelho.

Anabela Borralheiro e Rodrigo Melo são os responsáveis pelas actividades e revelaram a O MIRANTE que os principais objectivos são a consciencialização e procurar que as pessoas sintam mais pertença e ligação ao património pré-histórico, em particular, ao Parque Arqueosocial. A técnica do município conta que, ao longo de toda a semana, estiveram presentes várias entidades do concelho. As principais actividades desenvolvidas foram a construção de abrigos nómadas, trabalhos com barro, pinturas rupestres e uma palestra sobre a história dos pigmentos. Rodrigo Melo, turismólogo, diz que Mação tem muito potencial por explorar. A trabalhar no museu municipal há quatro anos, depois de se ter tornado mestre em pré-história, acredita que conhecer a arqueologia é conhecer os primórdios da humanidade e é muito importante para o crescimento intelectual dos jovens. Para os dois técnicos é essencial preservar os vestígios do passado. “O Médio Tejo ainda tem vários vestígios pré-históricos. Têm sido desenvolvidos vários projectos, com universidades e investigadores, para utilizar esta riqueza como factor de desenvolvimento turístico da região”, afirmam. A iniciativa, que estreou este ano, serviu como teste piloto para entender a adesão da população e o sucesso das actividades que, segundo afirmam, superou as expectativas.