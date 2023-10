O amor de Ofélia Maia à Ribeira de Santarém inspirou um livro

"Santa Iria /Ribeira de Santarém/ Meu Amor Primeiro" é o título do livro escrito por Ofélia Maia, que foi apresentado no Convento de São Francisco, em Santarém.

O Livro "Santa Iria /Ribeira de Santarém/ Meu Amor Primeiro", de Ofélia Maia, foi lançado no dia 20 de Outubro, no Convento de São Francisco, em Santarém, perante uma plateia repleta. Diogo Gomes, vereador da Câmara de Santarém, Martinho Vicente Rodrigues, director do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão e Catarina Maia, filha da autora, participaram nesta cerimónia, bem como muitos amigos, familiares e conterrâneos.

A autora, natural e residente na Ribeira de Santarém, explicou que o livro “fala só e unicamente da nossa Ribeira, das suas gentes e das suas tradições” e foi concebido com a intenção de deixar escritos “os valores de uma zona ribeirinha que não podemos deixar de referenciar”. Para Ofélia Maia esta é a “forma de registar, recordar e perpetuar momentos altos e importantes da minha vida”.

Ofélia Hipólito Pereira Mendes Maia, nasceu no dia 1 de Agosto de 1946, na Ribeira de Santarém. Depois de terminada a escola primária, na Ribeira de Santarém, ingressou na então Escola Industrial e Comercial de Santarém, onde concluiu o Curso de Formação Feminina, em 1964. Trabalhou na antiga Caixa de Previdência e Abono de Família do Distrito de Santarém, onde permaneceu até à data da sua aposentação, em 2011.