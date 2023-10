Sociedade Musical Mindense continua a crescer e a entreter a população do concelho de Alcanena

Fundada em Outubro de 1915, a Sociedade Musical Mindense tem vindo a desenvolver um trabalho digno de registo no concelho de Alcanena. Emídio Fonseca, 67 anos, é presidente da associação desde Fevereiro deste ano e, juntamente com João Gameiro, o maestro da banda, falou com O MIRANTE sobre os objectivos da colectividade que já foi personalidade do ano do jornal O MIRANTE em 2016.

Ambos naturais de Minde, começaram a sua ligação à música por influência familiar. O pai de Emídio Fonseca foi maestro do coro de Minde, onde o actual presidente começou o seu percurso musical. Aposentado, o dirigente dedica o seu tempo à presidência da associação e nas aulas de canto e cavaquinho da Universidade Sénior de Porto de Mós. Na sua infância, recorda, o despertador aos domingos de manhã era, muitas vezes, o som das notas de piano que o pai tocava. A música e o associativismo também são fundamentais na vida de João Gameiro, professor que integra a banda desde os anos 80, sendo desde 2002 o maestro. “É impossível quantificar a importância que a música tem nas nossas vidas. A música faz-nos bem a todos os níveis. Por vezes chego aqui cansado do meu dia de trabalho e com os ensaios revigoro e ganho mais energia”, confessa.

A Sociedade Musical Mindense conta actualmente com 300 sócios e mais de meia centena de músicos na banda, o que faz dela uma das maiores colectividades do concelho de Alcanena. Além do maestro, a sociedade conta com um sub-maestro e dois professores de iniciação musical. Os ensaios realizam-se uma vez por semana, podendo haver ensaios adicionais em alturas próximas de actuações. As aulas decorrem ao sábado de manhã, embora admitam o objectivo de alargar para mais dias durante a semana. As actuações são muitas, desde festas religiosas e encontros de banda. Recentemente subiram ao palco em França e Cabo Verde. Este ano, pela primeira vez, realizaram um concerto pelas ruas da freguesia em homenagem às mães mindericas, numa estreia que dizem ter sido especial e, certamente, para repetir.

Ao longo dos mais de 100 anos de existência foram muitas as figuras que se destacaram na colectividade. O “Tio” Jaime, como era carinhosamente apelidado pelos membros da sociedade, foi um dos pilares para a banda ser o que é hoje, explicam. João Gameiro realça com orgulho que a banda nunca parou a actividade, nem mesmo durante a pandemia. O momento actual é de estabilidade e positividade, com pequenas melhorias a serem feitas de dia para dia, refere.

Emídio Fonseca diz que não gosta de fazer comparações com a antiga presidente, Anabela Capaz, até porque considera injusto tendo em conta o bom trabalho realizado. “A Anabela esteve 20 anos à frente da associação e fez um trabalho extraordinário. O que nos deixou foi excelente e tenho a certeza que, em altura certa, receberá a merecida homenagem por parte da sociedade e da população de Minde”, afirma o actual presidente.

O presidente e o maestro da filarmónica deixam agradecimentos ao Conservatório de Minde, com quem vão trabalhando em parceria na formação de músicos e que consideram fundamental para a evolução da música no concelho. A autarquia e a população de Minde também mereceram o seu destaque. “Os mindericos têm estado sempre presentes nas actuações e nota-se o carinho que têm pela banda”, sublinham, acrescentando que vão continuar a trabalhar para incentivar e captar mais sangue novo para a colectividade.