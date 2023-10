Banda Operária Torrejana assinala 150º aniversário com concerto

Espectáculo está agendado para dia 4 de Novembro, pelas 21h30, no Teatro Virgínia em Torres Novas, e conta com a participação de diversos convidados.

A Banda Operária Torrejana vai assinalar o 150º aniversário com um concerto no Teatro Virgínia, em Torres Novas, no dia 4 de Novembro, pelas 21h30, que conta com a participação da cantora Sofia Escobar, da Banda Filarmónica do Outeiro Grande e da Sociedade Filarmónica União Matense.

A Banda Torrejana teve início em meados do século XIX, com ligação à Companhia Nacional de Fiação e Tecidos, e a sua data de fundação oficial remonta ao dia 8 de Abril de 1873 quando recebeu o estatuto de banda filarmónica, o que faz dela a mais antiga do concelho de Torres Novas.

A convidada, Sofia Escobar, estudou canto no conservatório do Porto e na Guildhall School of Music and Drama. Já recebeu vários prémios de melhor actriz e integrou o elenco de diversos musicais com artistas conhecidos do grande público.