Conferência sobre a Escola Prática de Cavalaria em Santarém

O coronel António Garcia Correia é o orador da sessão que decorre ao final da tarde desta quinta-feira, 26 de Outubro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

“A Escola Prática de Cavalaria em Santarém – de 1957 a 2006” é o tema da conferência que vai realizar-se esta quinta-feira, 26 de Outubro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém. A comunicação estará a cargo do coronel António Garcia Correia, que foi oficial nessa emblemática unidade do Exército português. A sessão é organizada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão.