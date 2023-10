O objectivo final do projeto, informa a Misericórdia, foi a apresentação de oito rotas turísticas, contadas pelos protagonistas do projecto.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Misericórdia de Alcanede apresenta resultados do Projecto 100 Memórias e Estórias

A Santa Casa da Misericórdia de Alcanede, concelho de Santarém, apresenta os resultados do Projecto 100 Memórias e Estórias, num evento que decorre este sábado, 28 de Outubro, pelas 15h00, nos Bombeiros Voluntários de Alcanede. O projecto decorreu entre Fevereiro de 2022 e Junho de 2023 com o objetivo de combater a vulnerabilidade social, através da dinamização de oficinas em oito aldeias.

O objectivo final do projeto, informa a Misericórdia, foi a apresentação de oito rotas turísticas, contadas pelos protagonistas do projecto: 120 beneficiários das Freguesias de Alcanede, Fráguas e Gançaria. A sessão de apresentação é destinada a todos os participantes e familiares, parceiros e investidores do projeto.