Carta Gastronómica do Concelho de Santarém apresentada no domingo

A “Carta Gastronómica do Concelho de Santarém” será apresentada no domingo, às 17h00, no Salão Nobre da Casa do Campino, numa sessão que integra o programa da 42.º Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, anunciou a câmara municipal.

A apresentação vai contar também com uma cerimónia de homenagem póstuma a Francisco Armando Fernandes, consultor gastronómico do Festival Nacional da Gastronomia, e uma partilha de especialidades gastronómicas das freguesias do concelho. Esta edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém decorre até dia 5 de Novembro.