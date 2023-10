Museu Nacional Ferroviário celebra inauguração do caminho-de-ferro em Portugal

O Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, celebra este fim de semana o aniversário da inauguração do caminho-de-ferro em Portugal, com várias actividades e entrada livre.

Sábado, 28 de Outubro, será marcado pela cerimónia de entrega de prémios e inauguração da exposição da terceira edição do Concurso Nacional de Desenho sobre o Transporte Ferroviário, que tem início às 15h00 e tem como objectivo “divulgar e promover o transporte ferroviário, sensibilizando o público mais jovem para a evolução ferroviária na história, bem como para a importância do aumento do uso do transporte ferroviário de pessoas e mercadorias, estimulando a criatividade e galardoando aqueles que melhor qualidade artística apresentarem”.

Haverá uma visita ao interior do Comboio Real, que ocorre apenas uma vez por ano, às 10h30 de domingo, também a visita “A Bordo” onde se pode entrar no pavilhão de uma locomotiva a vapor, em carruagens e salões, das 11h00 às 15h00, e a visita Tátil, que permite aos visitantes explorar algumas peças da coleção com recurso ao tato das 11h00 às 12h00.