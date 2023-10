José Milhazes esteve na Chamusca a falar sobre actualidade mundial

A União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande promoveu, no sábado, 21 de Outubro, uma conversa com o conhecido jornalista e escritor, José Milhazes. O evento realizou-se no edifício Sérgio Carrinho. Os participantes testemunharam relatos na primeira pessoa acerca de temas relacionados com a situação política e militar actual a nível mundial.

O autor apresentou também o seu mais recente livro, “A mais breve história da Rússia”. O livro do jornalista, que já foi distinguido com a Ordem do Mérito da República Portuguesa em 2013, incide na cultura e civilização russas desde o tempo dos povos eslavos até à actualidade de Vladimir Putin.

Natural da Póvoa de Varzim, José Milhazes foi estudar para a antiga União Soviética comunista estabelecendo-se nesse país enquanto tradutor de obras literárias e políticas. Actualmente tem um espaço de comentário na SIC (Guerra Fria), onde comenta, juntamente com Nuno Rogeiro, sobre a invasão da Rússia à Ucrânia e a guerra entre Israel e o Hamas.