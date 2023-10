Cristina Casanova Martins apresentou livro "Os Afetos também rimam"

Advogada e ex-vereadora da Câmara de Santarém lançou o livro numa sessão realizada no salão nobre da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo.

O livro “Os afetos também rimam”, de Cristina Casanova Martins, foi apresentado no salão nobre da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo. Na mesa de honra estiveram Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, Duarte Neto, presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo e António Gaspar, juiz jubilado do Tribunal de Santarém. Cerca de seis dezenas de pessoas assistiram à sessão.

Cristina Casanova Martins é advogada, tendo também desempenhado funções autárquicas como vereadora na Câmara Municipal de Santarém. “Os afetos também rimam foi uma forma carinhosa que encontrei para demonstrar o quanto valorizo pessoas especiais na minha vida. Os afetos são um dos sentimentos mais importantes na vida das pessoas. Penso que ninguém consegue viver sem afetos. Um sorriso, um olhar, uma festa, um abraço, uma palavra amiga, são gestos de afetos. Nada substitui os afetos”, afirma Cristina Casanova, citada em nota de imprensa da Câmara de Santarém.

Já Ricardo Gonçalves referiu que “a Cristina tem raízes muito profundas no nosso coração, muitos de nós estamos representados no livro da Cristina e no coração dela, todos nós cabemos. E esse é o afeto que ela demonstra.”

O presidente do Município de Santarém acrescentou ainda que “nos dias de hoje, em que corremos todos os dias de um lado para o outro, em que, muitas vezes, não nos apercebemos aquilo que é a normalidade do dia, em que não temos quase tempo para pensar e para quase nada, é bom saber que há portos de abrigo, que há amigos como a Cristina que estão sempre lá, disponíveis para nós, quando as coisas correm bem, mas também quando não correm tão bem.”

Para António Gaspar, este livro “é um Portal que tem um afeto maior e que constitui o Portal maior deste nosso palácio” dos afetos. O juiz jubilado do Tribunal de Santarém, referiu a importância da mãe de Cristina Casanova Martins e do papel determinantes que teve, enquanto professora, na Escola Básica de Amiais de Baixo e na construção “deste afeto maior”, daquilo que conhecemos de Cristina Casanova Martins.

Duarte Neto enalteceu a importância da apresentação de livros como este, duma filha da Terra, que demonstra também “o valor que Amiais de Baixo tem, nas nossas vidas”.