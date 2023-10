Feira de Outono regressa a Ferreira do Zêzere

A segunda Feira de Outono promovida pela Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere vai realizar-se a 5 de Novembro, entre as 09h00 e as 20h00, no Mercado Municipal de Ferreira do Zêzere. Não vão faltar os frutos secos, doces, compotas, licores, bolos de Outono e, ainda, o concurso da maior abóbora. Às 15h30, decorre a actuação do Rancho Etnográfico de Foros de Salvaterra com o apoio INATEL. A entrada é livre. Simultaneamente, realiza-se também a Feira de Artesanato.