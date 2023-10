Certame decorre até dia 5 de Novembro, no Pavilhão Multiusos de Coruche.

Feira do Livro em Coruche durante 10 dias

A 39ª edição da Feira do Livro de Coruche tem início esta sexta-feira, 27 de Outubro, e decorre até dia 5 de Novembro, no Pavilhão Multiusos. A feira vai contar com a presença de diversos autores, como Ana Luísa Silva, Isabel Stilwell, Luís Osório, Idália Silva, José Milhazes, Luís Mendonça de Carvalho e Pedro Chagas Freitas, para sessões de autógrafos, apresentação de livros e conversas.

A programação tem ainda sessões de poesia, música, dança, teatro infantil, ‘ateliers’ de artes plásticas, jogos de tabuleiro, ‘workshops’, uma aula de ioga, uma exposição de banda desenhada, a “Hora do Conto” com Sofia Vieira da livraria “Aqui Há Gato” e o recital de poesia e harpa “Eugénio de Andrade e os Seus Contemporâneos”.

A entrada é livre e a feira está aberta todos os dias das 10h00 às 20h00, excepto no primeiro dia, porque a inauguração está marcada para as 18h00.