Treinador de Atletismo de Rio Maior edita novo livro com a chancela de O MIRANTE

Jorge Miguel, o treinador de campeãs do mundo de Atletismo de Rio Maior, vai lançar um novo livro onde conta histórias da sua vida de treinador e homem ligado à terra e às suas raízes.

O livro tem lançamento marcado para dia 2 de Novembro, pelas 18, horas, no Centro de Estágios de Rio Maior e vai contar com a presença do presidente do Comité Olímpico de Portugal e do presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Terá ainda a presença do presidente da Câmara Municipal de Rio Maior.

Este é o terceiro livro de Jorge Miguel que já disse que será também o último. “De padeiro a treinador de campeãs do mundo”, e "Histórias verídicas” foram, por esta ordem, os dois livros já publicados com a chancela de O MIRANTE. Os livros, explica Jorge Miguel, nasceram da vontade e do incentivo dos seus amigos em lerem no papel as histórias da época de ouro do atletismo em Rio Maior. Jorge Miguel foi treinador de atletas como Inês Henriques e Susana Feitor, Vera Santos, dos irmãos Sérgio e João Vieira, para além de muitos outros.