Filarmónica de Salvaterra de Magos é uma escola de vida que completou 143 anos

A Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos, composta pela Academia de Música Salvaterrense e pela Banda Filarmónica de Salvaterra de Magos, é uma escola de vida para mais de uma centena de jovens e adultos. Por ocasião dos 143 anos da banda, O MIRANTE falou com o maestro para ficar a conhecer as razões que fazem do projecto uma referência. Daniel Manuel, natural de Benavente, é maestro, professor de clarinete, coordenador pedagógico da academia de música e pai de Maria Madalena, de 14 anos, que toca clarinete na banda há cinco anos. As suas preocupações enquanto pai reflectem-se na relação que tem com os seus alunos, procurando que se tornem homens e mulheres e que não desistam à primeira contrariedade: “costumo dizer que quem consegue tocar num concerto de solistas como o que fizemos este ano vai estar muito mais à vontade para apresentar um trabalho na escola”, considera, acrescentando que tem uma especial preocupação com o aproveitamento escolar. “Não é só passar de ano, é passar com boas notas”, sublinha.

O percurso na Banda Filarmónica de Salvaterra de Magos começa com a iniciação ao instrumento. Depois os alunos são seleccionados pelos professores para a orquestra juvenil, que os prepara para tocarem na banda filarmónica. Só quando o maestro decide é que se inicia um período de estágio na banda, que dura de sete a oito meses. Daniel Manuel afirma que a maior dificuldade da associação é ter mais alunos, “porque 100 não chegam”, garante, salientando que querem este ano passar dos 40 elementos na banda. Daniel Manuel confessa que a escola pública podia dar mais às filarmónicas, com a reformulação da disciplina de Educação Musical. “Ir além daquilo que é uma flauta de bisel ou um xilofone. Ouvir música erudita, jazz, outros estilos, mas também conhecê-los mais detalhadamente. Precisamos de saber ler uma pauta, mas principalmente ter sensibilidade para aquilo que é a arte da música. Se estamos a educar para a música, os alunos deviam ficar a conhecer alguma coisa e não só as notas musicais”, afirma.

O repertório da banda é extenso e vai desde a música clássica ao pop, passando pelo rock, baladas e rapsódias. Segundo o maestro, no Natal vai haver uma série de concertos com um coro a quatro vozes, um espectáculo que reúne cerca de 80 pessoas em palco. A academia de música é quase autossuficiente, mas as mensalidades não chegam para pagar aos professores, estando a banda dependente das actuações em festas e dos apoios do município que, nas palavras de Daniel Manuel, são fundamentais para o projecto.