Filme com Isac Graça de Alverca venceu Festival de Cinema de Roma

O filme “Pedágio”, de Carolina Markowicz com Isac Graça, actor de Alverca do Ribatejo, venceu a 29 de Outubro o Festival de Cinema de Roma, numa edição presidida pelo também actor Gael Garcia Bernal. O filme, uma co-produção de O Som e a Fúria, já tinha vencido quatro prémios no Festival de Cinema do Rio de Janeiro no Brasil e uma menção honrosa para melhor filme no Festival de Bordéus (França). A película é sobre uma mãe (Maeve Jinkings) que não aceita a sexualidade do filho (Kauan Alvarenga), ao ponto de o inscrever em terapia de conversão dada por um pastor estrangeiro (Isac Graça). O filme estreia em Portugal em 2024. Isac Graça, conhecido por filmes como Cartas da Guerra e A Viagem de Pedro, prepara-se para estrear, já em Novembro em Portugal, o novo filme de Tiago Durão, “O Misterioso Caso de Lázaro Lafourcade”, num elenco que, além de si, conta com Ruy de Carvalho, José Raposo, Maria José Paschoal, Lídia Muñoz e Dalila Carmo.