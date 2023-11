Gala da APPACDM de Santarém assinalou 51º aniversário

Teatro Sá da Bandeira encheu no dia 27 de Outubro para a gala de aniversário da Associação Portuguesa para Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Santarém

A Associação Portuguesa para Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Santarém celebrou o seu 51º aniversário, no dia 27 de Outubro, com uma gala onde não faltou teatro e música que encheu o Teatro Sá da Bandeira. Uma sessão que contou com a presença de Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, e de outras individualidades que se associaram ao momento festivo.