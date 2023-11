Livro de poemas de Fabião Coutinho é apresentado hoje no Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria

Em dia de comemorar o 47º aniversário e distinguir sócios e atletas, o Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria inclui no programa das comemorações o lançamento do livro de Poemas de Fabião Coutinho.

Para as 17h00 está agendada a sessão solene do aniversário, que inclui o reconhecimento de atletas com carreira desportiva no CPCD e a condecoração dos atletas campeões da Europa em futsal sub-19 e pela selecção nacional que iniciaram a sua vida desportiva no CPCD. Segue-se depois a entrega de emblemas aos sócios com 40, 25 e 15 anos.

A sessão solene contará também com a apresentação do novo livro de poemas de Fabião Coutinho, publicado com a chancela de O MIRANTE Editora. Fabião Coutinho, que é também membro dos corpos sociais do CPCD, é um rosto conhecido e estimado na cidade O livro, como O MIRANTE já noticiou, reúne alguns dos seus melhores poemas, fruto de duas décadas de escrita.