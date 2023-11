Livro sobre os judeus em Torres Novas apresentado sábado

O livro “Os judeus em Torres Novas”, editado pelo município de Torres Novas, vai ser lançado no sábado, 4 de Novembro, às 15h30, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes. António Mário Lopes dos Santos é o autor da obra que resulta de um trabalho de anos e do interesse pela temática. Os estudos do autor permitem “colocar a vila de Torres Novas no roteiro da história da presença judaica em Portugal, demonstrando inclusivamente importância da comuna judaica torrejana no contexto nacional”, lê-se na nota editorial.