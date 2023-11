Ricardo Silveira apresenta livro em Vila Franca de Xira

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O autor Ricardo Bragança Silveira, do Forte da Casa, vai apresentar a 4 de Novembro, pelas 16h00, o seu novo livro, “Limite Mortal”, no auditório da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira. A leitura de parte da obra vai estar a cargo do actor e ex-vereador João de Carvalho. O livro, recorde-se, venceu o prémio de melhor obra de thriller e suspense da editora Cordel de Prata. A entrada é livre.