Peça sobre o sentimento de chegada ao fim vai estrear a 10 de Novembro, no Teatro Virgínia em Torres Novas.

Teatro Maior de Idade estreia “Sala do Fim” em Torres Novas

O grupo Teatro Maior de Idade vai estrear a peça “Sala do Fim”, a 10 de Novembro, às 21h30, no Teatro Virgínia em Torres Novas. A peça tem encenação de Dinis e Diogo Binnema, irmãos naturais de Coimbra, licenciados em Teatro e Educação e fundadores da Companhia Três Irmãos. O Teatro Maior de Idade pertence ao projecto Teatro em Formação do Virgínia, onde pessoas maiores de 50 anos têm a oportunidade de experimentar e fazer teatro.