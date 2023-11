Carta Gastronómica do Concelho de Santarém já foi apresentada

A Carta Gastronómica do Concelho de Santarém foi apresentada no domingo, no Salão Nobre da Casa do Campino, numa sessão integrada no programa da 42.º Festival Nacional de Gastronomia. A iniciativa resulta de uma parceria entre o município de Santarém e a Confraria da Gastronomia do Ribatejo, a quem competiu a recolha e compilação de receitas tradicionais da culinária do concelho. O município suportou os custos com a produção do documento. A publicação, que tem autoria creditada a Armando Fernandes e Helena Salvador, pretende ilustrar a variedade e excelência do receituário tradicional do concelho de Santarém.

A sessão contou também com uma cerimónia de homenagem póstuma a Francisco Armando Fernandes, consultor gastronómico do Festival Nacional da Gastronomia, e uma partilha de especialidades gastronómicas das freguesias do concelho.

Festival Nacional de Gastronomia até domingo

O Festival Nacional de Gastronomia está de volta à Casa do Campino, em Santarém, até domingo, 5 de Novembro. Oito restaurantes de diversos pontos do país vão servir receitas emblemáticas da gastronomia nacional. Nas antigas cavalariças da Casa do Campino, vão estar 30 produtores agroalimentares, 20 doçarias, 18 ‘stands’ comerciais e institucionais, artesanato, oito restaurantes, nove regiões de vinhos, diversas demonstrações gastronómicas e muitos petiscos.

O evento foi inaugurado na tarde de sexta-feira, 27 de Outubro, com a presença do secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda. A comitiva liderada pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, percorreu o recinto, saudou os expositores presentes e provou os petiscos à disposição. Tradição com sabor a modernidade é mote de mais uma edição do certame pioneiro dos sabores e saberes da gastronomia nacional.