Feira Multissetorial de Amiais de Baixo até sábado

A V Feira Multissetorial de Amiais de Baixo está aa decorrer até dia 4 de Novembro com a participação de 37 expositores. Na zona de restauração podem ser apreciadas 13 sopas que participam no VI Festival de Sopas, bem como outros pratos típicos da zona de Amiais de Baixo, freguesia do concelho de Santarém.

A inauguração decorreu no dia 1 de Novembro, no Recinto de Festas da freguesia, com a presença do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, do presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Joaquim Neto, e do presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo, Duarte Neto, entre outras individualidades. O presidente do município congratulou-se com a organização dp certame “por uma comunidade que ano após ano, demonstra a sua determinação e empenho, preponderantes para o desenvolvimento da economia local desta freguesia”.

A Feira Multissetorial é organizada pela Comissão de Festas de Amiais de Baixo, e conta com o apoio do Município de Santarém e da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo. Tem entradas livres. Amanhã, dia 3 de Novembro (sexta-feira), o evento abre às 19h00, com serviço de jantares a partir das 19h30. Às 22h30 há baile com VED’NOIZE e a partir das 00h00, a animação está a cargo do DJ AfricanGroove.

No sábado, dia 4 de Novembro e último dia do certame, às 11h00, decorre a chegada da Orquestra Filarmónica 12 de Abril e Arruada pela Vila de Amiais. Os almoços têm início às 12h30 e às 14h30 tem lugar a atuação da Orquestra Filarmónica 12 de Abril. Às 18h00 há prova de gins e os jantares começam a ser servidos às 19h30. Às 22h30, a animação está a cargo do DJ Joca e a partir das 00h00, a música prossegue com o DJ Hot Crazy Boy.