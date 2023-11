Feira do Cavalo volta à Golegã

Cobertura online das competições, controlos veterinários aleatórios aos cavalos em circulação e controlos de identidade dos animais são algumas das novidades da edição deste ano da Feira Nacional do Cavalo, que se realiza na Golegã de 3 a 12 de Novembro em paralelo com a ancestral Feira de São Martinho. Esta edição, para além das habituais competições equestres nas mais diversas disciplinas, vai acolher um espectáculo conjunto da Escola Portuguesa de Arte Equestre e da Escuela de Córdoba. É igualmente novidade o regresso dos campinos, com provas de perícia e com a criação do “Prémio Carreira Campino”. Vai também ser instituído pela primeira vez o “Prémio Carreira Carlos Relvas”.