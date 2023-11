Novembro é mês de Mário Viegas e Bernardo Santareno em Santarém

O programa ‘Novembro, Viegas e Santareno’, organizado pela Câmara de Santarém, Centro Cultural Regional de Santarém, Círculo Cultural Scalabitano, Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril, Sociedade Recreativa Operária e a família de Mário Viegas começa esta sexta-feira, 3 de Novembro, com a inauguração da exposição comemorativa dos 75 anos do Mário Viegas, às 18h00, no Fórum Actor Mário Viegas.

A exposição sobre o actor, encenador, recitador e amante da poesia e fundador de três companhias de teatro, vai estar em exibição até 18 de Novembro e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 15h00 às 18h00 e aos sábados, entre as 10h00 e as 13h00. A programação do dia 3 integra ainda um jantar convívio ‘Viva Mário Viegas’, às 19h30 (limitado a 30 participantes), na Sociedade Recreativa Operária, e uma mesa redonda sobre Mário Viegas, às 21h30, no Fórum Actor Mário Viegas, em que participam Júlio Isidro, Maria do Céu Guerra, Jorge Custódio, Vicente Batalha, João Soares e Hélia Viegas, entre outros amigos do actor.

No sábado, 4 de Novembro, o Teatro Sá da Bandeira recebe a peça de teatro ‘As mulheres de Santareno’, pelo Veto Teatro Oficina, às 21h30. Os bilhetes custam 5 euros. A peça sobre o dramaturgo escalabitano, pseudónimo de António Martinho do Rosário, volta à cena no Teatro Taborda do Círculo Cultural Scalabitano, no dia 10 de Novembro e no dia 17 de Novembro, às 21h30.

No dia 8 de Novembro (18h30) ‘Há Poesia …No Centro’ com “As palavras ditas de Mário Viegas”, no Fórum Actor Mário Viegas e no dia 9 de novembro, às 21h30, a tertúlia Contos de Mário Gin Tónico, no Teatro Taborda do Círculo Cultural Scalabitano.

‘Novembro, Viegas e Santareno’ prossegue com uma homenagem a Mário Viegas intitulada ‘Ilustre Amigo do CCS’, no sábado, 11 de Novembro, às 17h00, no Teatro Taborda do Círculo Cultural Scalabitano. Na sexta-feira, 17 de novembro, o Bar Galeria do Teatro Sá da Bandeira vai servir de palco, às 18h30, à apresentação do Livro ‘Bernardo Santareno | 100 anos, Percursos & Documentos’.

Destaque também para as peças em cena no Teatro Sá da Bandeira, nomeadamente ‘O Pecado de João Agonia’, no dia 18 de Novembro, às 21h30 e para ‘A Promessa’, no dia 19 de Novembro, às 17h30. As peças, uma coprodução da ASSéDIO, Teatro Nacional São João e da autoria de Bernardo Santareno, pseudónimo de António Martinho do Rosário têm o preço cada uma de 5 euros (preço único).

O mês dedicado a Mário Viegas e a Bernardo Santareno culmina com o estendal de poemas - Mário ‘O dizedor’, no dia 23 de Novembro, às 21h30, no Círculo Cultural Scalabitano, com a participação dos alunos do Curso de Artes do Espetáculo da Escola Secundária Ginestal Machado e com a peça ‘PIM!’, a partir do Manifesto Anti-Dantas, de Almada Negreiros, no dia 30 de Novembro, às 21h30, na Sociedade Recreativa Operária. A encenação de ‘PIM! é de Pedro Oliveira.

FOTOS - DR