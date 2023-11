Novo livro de Jorge Miguel é lançado esta tarde na DESMOR

"À procura do Caminho e outras histórias de vida" é lançado hoje no auditório da DESMOR pelas 18 horas com entrada livre.

Jorge Miguel, o treinador de atletismo de Rio Maior, vai lançar um novo livro, "À procura do Caminho e outras histórias de vida", onde conta alguns episódios da época de ouro do atletismo português. O livro tem lançamento marcado para hoje, às 18 horas, no auditório da Desmor. A iniciativa é aberta a todos os admiradores e amigos de Jorge Miguel.

Este é o terceiro livro de Jorge Miguel que já disse que será também o último. “De padeiro a treinador de campeãs do mundo”, e "Histórias verídicas” foram, por esta ordem, os dois livros já publicados com a chancela de O MIRANTE.